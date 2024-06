HYPE: la carta prepagata perfetta per le tue vacanze all'estero

Quando si tratta di pianificare le vacanze, la gestione delle finanze è un aspetto cruciale. HYPE offre una carta prepagata che integra una gamma di servizi finanziari, che ti consentiranno di viaggiare con la massima tranquillità, sapendo di avere il controllo completo delle tue spese oltre ad una serie di vantaggi esclusivi.

Conto e carta con IBAN

HYPE non è solo una carta prepagata, ma offre anche un conto con IBAN. Questo ti permette di effettuare e ricevere bonifici, pagare bollette e gestire le tue finanze come con un conto bancario tradizionale, ma con la semplicità e la flessibilità di una carta prepagata.

La carta virtuale di HYPE, disponibile direttamente nell'app, ti consente di effettuare pagamenti online o in negozio in totale sicurezza. Se scegli HYPE Next o Premium, ricevi anche una carta fisica contactless per prelevare e pagare in tutto il mondo.

App di gestione spese

L'app di HYPE non è solo per i pagamenti. Puoi utilizzarla per analizzare entrate e uscite, aggregare conti di altre banche e avere una visione chiara delle tue finanze. Con la funzione Radar, sai sempre quanto stai spendendo e su cosa.

Assicurazione viaggi

Con HYPE Premium, puoi viaggiare in tutta tranquillità grazie all'assicurazione inclusa che copre voli, bagagli, spese mediche e molto altro. Goditi il tuo viaggio sapendo di essere protetto contro ogni imprevisto. Inoltre, HYPE Premium ti garantisce assistenza prioritaria via WhatsApp, email, telefono e chat, 7 giorni su 7. Non importa dove ti trovi, avrai sempre un supporto rapido e dedicato.

Accesso a lounge aeroportuali

Se sei un viaggiatore frequente, apprezzerai l'accesso esclusivo a oltre 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo, incluso nel conto HYPE Premium. Inoltre, usufruisci del Fast Track gratuito in vari aeroporti italiani.

Cashback e funzionalità per il risparmio

Fai shopping tramite l'app HYPE e ricevi cashback per i tuoi acquisti. Questa funzione ti consente di risparmiare su una vasta gamma di prodotti e servizi, facendoti guadagnare senza accorgertene. Inoltre, con HYPE puoi facilmente mettere da parte denaro per i tuoi obiettivi futuri utilizzando i Box di risparmio che permettono di impostare somme da accantonare per raggiungere i tuoi traguardi finanziari in modo semplice e automatico.

RC Auto e assicurazioni Incluse

Con HYPE Next e HYPE Premium, hai accesso a una serie di assicurazioni che coprono vari aspetti della tua vita. Dalla RC auto alle polizze su shopping ed elettrodomestici, fino all'assicurazione viaggi che copre spese mediche e annullamento, sei sempre protetto.

Credit Boost e prestiti personali

Se hai bisogno di una ricarica immediata, con HYPE puoi usufruire del servizio Credit Boost, che permette di ottenere un prestito istantaneo fino a 2000€. Infine, HYPE offre anche la possibilità di richiedere prestiti personali fino a 50.000€, completamente online e in soli 3 minuti attraverso intermediari selezionati.

Per conoscere l'offerta completa di HYPE clicca qui.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi