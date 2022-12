HYPE, il conto semplice e smart che ti fa anche un regalo

HYPE è un conto a canone zero pensato per permetterti di gestire, direttamente tramite app per smartphone, tutte le tue spese quotidiane.

Official Partner di X Factor 2022, aprendo adesso il tuo conto con il codice "HYPERFACTOR" puoi ricevere fino a 25 euro e scoprire tutte le iniziative legate.

HYPE: spese quotidiane, prestiti e non solo tutto a portata di app

Il conto HYPE ti permette di avere subito la tua carta virtuale disponibile in app. Protetta da crittografia, puoi sfruttarla per effettuare pagamenti online e in negozio in tutta sicurezza. Inoltre, facendo shopping tramite l'app HYPE, hai il cashback sui prodotti e servizi che compri.

L'applicazione ti dà la possibilità di scoprire sempre quello che spendi e che ricevi, con una organizzazione automatica che ti fornisce subito un'analisi realistica delle tue spese. Inoltre, puoi collegare tutti i tuoi conti online con due semplici passaggi.

HYPE pensa anche al tuo futuro con un sistema che ti permette di scegliere l'importo che vuoi mettere da parte entro quale data: in questo modo l'app ti aiuterà a risparmiare e raggiungere i tuoi obiettivi.

Puoi richiedere prestiti da 2000 a 25000 euro, oltre ad essere interamente seguito se hai intenzione di fare piccoli investimenti tramite una piattaforma sicura e controllata.

Con il conto HYPE hai insomma tutto ciò di cui hai bisogno a portata di app, per il presente e il futuro. Aprilo con il codice "HYPERFACTOR" e ricevi subito fino a 25 euro e partecipa a interessanti iniziative.

