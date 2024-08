HYPE, il conto che conviene due volte: ecco perché

Un conto che conviene due volte? Abbiamo un nome: HYPE Premium. Grazie alla gamma di servizi che non conosce limiti, ti offre tutto ciò che serve per gestire il tuo denaro con semplicità e convenienza. Tra i migliori pacchetti vacanza, è un all-in-one privo di spiacevoli sorprese.

Tra i vantaggi che rendono HYPE Premium unico nel suo genere ci sono le protezioni assicurative complete per ogni evenienza: spese mediche, shopping, viaggi e molto altro. Insomma, ovunque ti sposti nel mondo, HYPE ha pensato proprio a tutto, tipo i prelievi gratuiti e l’assistenza prioritaria anche tramite WhatsApp. Finalmente, un amico che non ti lascia mai solo, nemmeno a Capo Horn.

Conto che conviene due volte: vantaggi e servizi

Passiamo adesso ai dettagli più interessanti di HYPE Premium. La quota mensile è abbordabile e costa soltanto 9,90 euro. Ci sono ricariche illimitate, prelievi gratuiti in qualsiasi valuta, bonifici istantanei senza spese e pagamento di bollette e ricariche senza commissioni.

Il tocco di classe della carta di debito World Elite Mastercard non può passare inosservato. Non solo pagamenti ovunque, ma anche ingressi esclusivi in oltre 1.100 lounge aeroportuali. Se detesti le code, il fast track gratuito negli aeroporti principali d’Italia è un vero colpo di genio.

Nel pacchetto non manca la copertura per le spese mediche e il rimborso per ritardi o smarrimenti dei bagagli. Dimenticarsi il bagaglio a Los Angeles ora fa quasi meno paura.

Per aprire HYPE Premium basta una manciata di minuti sul sito ufficiale. Come bonus, la carta virtuale subito pronta e 25 euro che ti faranno iniziare la giornata col sorriso.

Insomma, HYPE Premium è davvero il conto che conviene due volte, grazie ai suoi infiniti servizi e vantaggi. Nessun altro conto ti permette di viaggiare e spendere senza pensieri, offrendoti assistenza e protezione ovunque tu vada.





