HYPE Credit Boost: prestiti fino a 2.000 euro direttamente dall’app

Se cerchi un modo semplice e immediato per ottenere prestiti fino a 2.000 euro, HYPE ti offre una soluzione innovativa con la funzione Credit Boost. Questo servizio ti consente di richiedere e ricevere il denaro direttamente tramite l’app sul tuo smartphone, in tempo reale. Per iniziare, è necessario aprire un conto HYPE, se non ne hai già uno. Dopodiché, potrai richiedere immediatamente il tuo prestito attraverso alcuni semplici passaggi. Vediamoli nel dettaglio.

Credit Boost: come funziona il servizio di HYPE

Credit Boost si presenta come una ricarica di liquidità che puoi gestire facilmente dall’app. L’approvazione della richiesta avviene online, ed è soggetta alla verifica dei requisiti da parte di Sella Personal Credit. Una volta attivato il servizio, hai il pieno controllo del tuo prestito direttamente dall’applicazione: puoi monitorare le somme ancora da restituire, il numero delle rate già pagate e quando potrai accedere a un nuovo credito.

È una soluzione ideale per chi si trova a dover affrontare spese impreviste o pianificate, offrendo una maggiore tranquillità nella gestione delle proprie finanze. Come richiedere Credit Boost? Basta seguire questi semplici passaggi:

Accedi all’app HYPE e seleziona la funzione Credito per iniziare il processo;

e seleziona la funzione Credito per iniziare il processo; Controlla se possiedi i requisiti necessari per attivare Credit Boost;

per attivare Credit Boost; Attendi la valutazione del tuo profilo e, una volta approvato, utilizza immediatamente il servizio.

Ma Credit Boost non è l’unica opzione disponibile per i clienti HYPE. La piattaforma digitale propone anche prestiti personali fino a 50.000 euro, ideali per finanziare progetti più ambiziosi. La procedura è interamente online e offre una grande flessibilità, incluso il rimborso anticipato senza penali.

HYPE continua a distinguersi come una neo bank digitale che unisce praticità, innovazione e trasparenza, rendendo la gestione delle finanze più semplice per tutti. Per scoprire tutti i dettagli, visita la pagina ufficiale dedicata a Credit Boost.





