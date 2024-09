HYPE: Credit Boost per rateizzare gli acquisti e 25€ di bonus

HYPE lancia due interessanti iniziative per chi apre ora il conto online. La prima è Credit Boost, funzionalità che permette di ottenere fino a 2000€ all'istante, mentre la seconda è un bonus di 25€ utilizzando il codice promozionale CIAOHYPER. Basta semplicemente registrarsi e aprire il conto HYPE.

Tutti i vantaggi del conto HYPE

Stiamo parlando di un servizio davvero interessante, che include:

conto e carta con IBAN , subito disponibili in app;

, subito disponibili in app; ricariche e prelievi senza commissioni in tutto il mondo;

in tutto il mondo; controllo delle spese tramite app, dove è possibile monitorare i movimenti, impostare obiettivi di risparmio e scambiare denaro in tempo reale.

Per registrarsi online servono meno di 5 minuti e non sono richiesti documenti cartacei. Tornando alla funzionalità Credit Boost, per arrivarla vai nella sezione "Credito" e da lì seleziona "Credit Boost". Una volta verificati e confermati i requisiti per fare la richiesta, si può procedere direttamente su Sella Personal Credit per perfezionare la domanda.

Se tutto va per il verso giusto, nel giro di qualche ora riceverai l'esito della tua richiesta. Se positivo, troverai la voce "Utilizza Credit Boost" nella sezione "Credito" del tuo account HYPE. Basterà premere su "Richiedi adesso" e potrai utilizzare il tuo surplus di credito. Altro vantaggio è che potrai pagare a rate acquisti già effettuati negli ultimi 3 mesi.

Insomma, davvero notevole, non è vero? Tutto ciò che devi fare per aprire il conto HYPE è andare sul sito di HYPE e registrarti con il codice CIAOHYPER per avere subito i 25€ di bonus, poi per il Credit Boost eseguire la procedura indicata.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.