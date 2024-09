HYPE: bonus di 25 euro immediato e la nuova opzione Credit Boost

L'app per i pagamenti HYPE si rinnova con la funzionalità Credit Boost, forma di prestito istantaneo online, con la possibilità di ottenere un credito fino a 2.000 euro in tempo reale direttamente dall'applicazione. Resta inoltre disponibile il bonus di benvenuto da 25 euro per chi apre il piano Premium inserendo il codice promo CIAOHYPER.

La registrazione al piano Premium richiede pochi minuti. Tutto quello che occorre fare è collegarsi alla pagina di registrazione, compilare i dati richiesti, selezionare la carta HYPE Premium Mastercard, verificare la propria identità e firmare digitalmente il contratto. Dopo pochi giorni, una e-mail comunicherà l'esito della richiesta.

Credit Boost è il prestito istantaneo online di HYPE

Credit Boost è una delle novità più interessanti lanciate di recente da HYPE. Prima di tutto occorre essere certi di possedere tutti i requisiti per l'attivazione del servizio. Per inoltrare la propria richiesta, è necessario che le spunte siano tutte blu.

Dopodiché si può procedere con la domanda del prestito. A questo proposito, è possibile domandare fino a 2.000 euro, restituibili tra i 3 e 12 mesi. E se si ha bisogno di un prestito superiore, HYPE mette a disposizione l'opzione Prestiti Personali e una somma massima pari a 50.000 euro.

Una volta accettata la richiesta del prestito, la somma viene recapitata all'istante sul proprio conto HYPE. Con il credito ricevuto è poi possibile completare uno o più acquisti effettuati tramite l'app o le carte HYPE. In caso di necessità, i pagamenti possono essere anche rateizzati, scegliendo direttamente il numero di rate.

Per aprire il conto è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito ufficiale HYPE. Se la scelta ricade sul piano Premium, si potrà inoltre beneficiare di un codice promo di 25 euro.





