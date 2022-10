Hype, 3 mesi gratis e buono da 150€: come ottenerli

Hype, la fintech 100% italiana, ha lanciato una nuova promozione: il suo nome è "Hype Around" e permette a tutti gli utenti di fare un upgrade del proprio piano usufruendo di ben 3 mesi di canone gratuito, oltre a un buono dal valore di 150 euro. L'offerta è valida fino al 17 dicembre: scopriamone dettagli e modalità di attivazione.

Come attivare Hype Around

Essere titolari di un conto Hype è un requisito obbligatorio per accedere alla promozione. Puoi registrarti ad Hype direttamente tramite questo link: si tratta del piano gratuito e include moltissime funzionalità e vantaggi utili.

Una volta iscritti, è necessario effettuare l'upgrade al piano Hype Next utilizzando il codice HYPEAROUND in fase di registrazione: così facendo, otterrai 3 mesi di canone gratuito, risparmiando 2,90 euro al mese per i primi 90 giorni. Altro vantaggio è il buono dal valore di 150 euro, da spendere sulla piattaforma Creative Harbour.

Hype Next, le funzionalità del piano

Meglio mantenere il proprio piano gratuito o fare il salto di qualità con Hype Next? Sicuramente quest'ultimo offre un ventaglio di funzionalità assolutamente valido e che vale la pena prendere in considerazione, trattandosi di un piano completo. Non solo, quindi, include tutti i vantaggi "standard", ma offre anche delle aggiunte: tra queste, una carta di debito circuito Mastercard, prelievi senza commissione, ricarica illimitata e la possibilità di aggregare tutti i conti (anche di altri istituti bancari) all'interno di una sola applicazione.

Altre funzionalità? Il box dei risparmi. gli investimenti a partire da 1 euro in collaborazione con Gimme5, Conto Deposito da 1.000 a 100 mila euro, nonché la possibilità di aprire un mutuo a tasso fisso o variabile per l'acquisto della prima o seconda casa e prestiti da 2.000 a 25 mila euro.

Ti ricordiamo i dettagli della promozione Hype Around: basta iscriversi gratuitamente a Hype tramite questo link ed effettuare un upgrade al piano Hype Next inserendo nell'apposito box il codice HYPEAROUND. Tutto pronto: goditi i tuoi 3 mesi gratuiti (con tutti i vantaggi di Hype Next) e il tuo buono da 150 euro. L'offerta è valida fino al 17 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.