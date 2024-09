HYPE: 25€ di bonus col codice CIAOHYPER e Credit Boost per rateizzare gli acquisti

25€ di bonus appena apri un nuovo conto? L’offerta arriva da HYPE. Devi soltanto inserire il codice CIAOHYPER durante la procedura di registrazione. Inoltre, ti aspetta la nuova funzione Credit Boost.

In fondo, stiamo parlando di un conto online moderno e pieno di servizi gratuiti per semplificare la vita finanziaria dei propri clienti. Basta prendere in mano il telefono, registrarsi e il gioco è fatto.

HYPE: codice CIAOHYPER per ottenere 25 euro di bonus

Una volta aperto il conto HYPE, si apre la porta a un mondo di vantaggi. Per cominciare, hai a disposizione un conto e una carta con IBAN, immediatamente disponibili tramite l’app. Le ricariche e i prelievi sono senza commissioni in tutto il mondo. Puoi gestire le tue spese direttamente dall’app, monitorando i movimenti in tempo reale, impostando obiettivi di risparmio e persino scambiare denaro velocemente.

Ora passiamo all’ultima novità: Credit Boost. Questo strumento ti permette di ottenere fino a 2000€ all'istante. L'attivazione è semplice: nella sezione "Credito" dell’app, seleziona "Credit Boost". Una volta che hai verificato e confermato i tuoi requisiti, segue una breve procedura tramite Sella Personal Credit. Se tutto fila liscio, riceverai una conferma nel giro di poche ore. Trova nella tua sezione "Credito" la voce "Utilizza Credit Boost", premi "Richiedi adesso" e avrai il tuo credito extra. Il bello è che puoi anche pagare a rate acquisti effettuati fino a tre mesi prima.

Insomma, HYPE ha fatto centro un’altra volta, rendendo semplice e conveniente la gestione del tuo denaro. Non dimenticate di usare il codice CIAOHYPER al momento della registrazione per ottenere il bonus di 25€. Dopodiché, fai un salto nella sezione "Credito" e prova Credit Boost.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi