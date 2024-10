HYPE: 25€ di bonus benvenuto e piccoli prestiti istantanei

HYPE è un conto tutto italiano che permette di pagare, guadagnare, risparmiare e mantenere sotto controllo i propri conti ovunque ci si trovi. Ad esempio è possibile pagare online o in negozio, sia in Italia che all'estero, analizzare entrate e uscite con la funzionalità Radar, guadagnare tramite cashback per i prodotti e servizi acquistati, così come risparmiare con i salvadanai virtuali disponibili nell'app del conto.

A tutto questo poi si aggiungono due importanti novità. La prima è il bonus di benvenuto da 25 euro se si apre il conto HYPE Premium, che prevede un canone mensile di 9,90 euro al mese più un'assicurazione inclusa su viaggi, shopping online, spese mediche e altro ancora. La seconda è il servizio Credit Boost, grazie al quale è possibile richiedere un prestito istantaneo fino a 2.000 euro.

Con HYPE 25€ di bonus benvenuto e il servizio Credit Boost

Per ricevere 25 euro di bonus occorre registrarsi al piano Premium di HYPE inserendo in fase di registrazione il codice promo CIAOHYPER, e spendere almeno 50 euro con la carta fisica o virtuale del conto entro 30 giorni successivi alla data di apertura del nuovo conto. Il bonus verrà riconosciuto entro 7 giorni lavorativi.

Per quanto riguarda invece Credit Boost, si tratta di un servizio che consente di ottenere fino a 2.000 euro in tempo reale direttamente dall'app HYPE. Gli utenti possono richiedere la somma di denaro dall'applicazione, scegliere il numero di rate entro cui restituire il credito e ricevere la somma all'istante sul proprio conto.

Per capire se si è idonei a utilizzare il servizio, è sufficiente richiedere il servizio dall'app. Qualora le spunte siano tutte blu, si è pronti per presentare la propria richiesta di prestito.

Maggiori informazioni sull'offerta sono disponibili su questa pagina dedicata del sito HYPE.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi