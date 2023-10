Humane: Pin AI avrà GPT-4 e attiverà Trust Light quando registra

Humane, l’azienda fondata da due ex dirigenti di Apple, sta per presentare il suo fiore all’occhiello. Si tratta di Pin AI, un dispositivo wearable basato sull’intelligenza artificiale che funziona come un’assistente personale. Nonostante lo scorso aprile sia stato presentato in anteprima dal co-fondatore di Humane, Imran Chaudhri, al TED Talk 2023 di Vancouver, l’arrivo ufficiale è previsto per il 9 novembre prossimo. Questo dispositivo è talmente innovativo che il TIME Magazine ha deciso di inserirlo nella lista delle migliori invenzioni del 2023, insieme al Framework Laptop 16, al Samsung Galaxy Z Flip 5 e alla sveglia Bedtime Buddy. Ad oggi le informazioni sono ancora poche, ma sembra che Pin AI sarà basato sul modello GPT-4, lo stesso di ChatGPT Plus. Inoltre, per la privacy degli utenti, ogni volta che verrà attivata la registrazione vocale o video, sullo schermo del device verrà attivata una luce di sicurezza, chiamata Trust Light.

Our Ai Pin made the “@TIME Best Inventions” list. Thank you to our team, partners, and investors across the planet. See you on November 9th! https://t.co/S7xZsDFD32 — Humane (@Humane) October 24, 2023

Pin AI: cos’è il nuovo gadget di Humane che rivoluzionerà il mondo dei wearable

Pin AI è un dispositivo che offre molte possibilità e potrebbe presto diventare anche un sostituto degli smartphone. È piccolo e si attacca magneticamente ai vestiti. Inoltre, utilizzerà un mix tra software proprietario e GPT-4 e consente di proiettare immagini o testo sul palmo della mano. L’utente può porre domande anche complesse e inviare messaggi, tutto tramite la propria voce. La sua fotocamera integrata può identificare gli oggetti e fornire informazioni contestuali, come ad esempio le calorie contenute in un alimento. Come già accennato, se il microfono o la fotocamera sono attivi, si accenderà anche la Trust Light. Ciò consentirà a chi sta intorno di capire che Pin AI si sta registrando qualcosa.

Nonostante le sue potenziali capacità (e le rassicurazioni di Chaudhri alla presentazione dello scorso aprile) il dispositivo di Humane lascia molte domande aperte, soprattutto relative alla privacy e al suo reale funzionamento. Sarà davvero in grado di allontanare le persone dallo schermo del cellulare, come auspicato dai suoi creatori? Considerando che fino ad oggi i dettagli sono ancora pochi e vaghi, per saperne di più non resta che attendere la presentazione ufficiale di Pin AI del 9 novembre prossimo.