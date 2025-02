Humane: con l'acquisizione da parte di HP addio all’Ai Pin

Humane ha recentemente annunciato che la maggior parte dei suoi asset è stata acquisita da HP per 116 milioni di dollari. La startup hardware sta immediatamente interrompendo le vendite dei suoi AI Pin da 499 dollari. Humane ha avvisato i clienti che hanno già acquistato il Pin che i loro dispositivi smetteranno di funzionare prima della fine del mese, ovvero il 28 febbraio 2025. Dopo quella data, l'azienda afferma che i suoi AI Pin non si collegheranno più ai server di Humane. I dispositivi non saranno in grado di effettuare chiamate, inviare messaggi, inviare query/risposte AI o accedere al cloud. Humane consiglia ai possessori di AI Pin di trasferire immediatamente le loro foto e i loro dati importanti su un dispositivo esterno.

Humane prevede di sciogliere il suo team di assistenza clienti per l'AI Pin il 28 febbraio. L'azienda afferma che i clienti che hanno acquistato un AI Pin negli ultimi 90 giorni hanno diritto a un rimborso, secondo una FAQ. Tuttavia, la cosa non vale per chi ha acquistato il device prima di allora.

Humane: AI Pin è stato un costoso fallimento

La notizia pone fine alla breve vita della startup hardware. Humane ha fatto scalpore nell'aprile 2024 lanciando il suo AI Pin, che ha posizionato come sostituto dello smartphone. La startup della Bay Area, fondata dagli ex Apple Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, ha raccolto oltre 230 milioni di dollari per creare il dispositivo. Tuttavia, l'AI Pin di Humane ha deluso molti dei primi recensori e clienti, creando una crisi per l'azienda. A un certo punto la scorsa estate, i resi di Humane per l'AI Pin hanno iniziato a superare le sue vendite, secondo quanto riportato da The Verge. Humane ha anche detto ai clienti di smettere di usare la custodia di ricarica del dispositivo, citando preoccupazioni per l'incendio della batteria. A ottobre, l'azienda, che da tempo faceva pagare ai clienti 699 dollari per il suo AI Pin, ha abbassato il prezzo di 200 dollari.

HP sta acquisendo gli ingegneri e i product manager di Humane, secondo un post del blog che annuncia l'acquisizione. Il team di Humane costituirà la base di un nuovo gruppo all'interno di HP chiamato HP IQ, che descrive come un "laboratorio di innovazione AI focalizzato sulla creazione di un ecosistema intelligente nei prodotti e servizi HP per il futuro del lavoro". HP acquisirà anche parte della tecnologia di Humane, incluso il suo sistema operativo AI CosmOS. Humane ha recentemente mostrato un annuncio pubblicitario che suggeriva che il sistema operativo AI potrebbe funzionare sul sistema di intrattenimento di un'auto, uno smart speaker, una TV e un telefono Android. Questa tecnologia potrebbe essere infine utilizzata per integrare l'AI nei PC e stampanti di HP.