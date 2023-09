HubSpot AI: l’intelligenza artificiale per aiutare le PMI

Nel corso della conferenza INBOUND 2023, HubSpot ha svelato al mondo la sua nuova suite HubSpot AI, incentrata sull’intelligenza artificiale. Si tratta di strumenti di social publishing e marketing che sfruttano l’AI generativa per migliorare il lavoro degli utenti e sono rivolti principalmente alle piccole e medie imprese (PMI). Come dichiarato da Yamin Ragan, CEO di HubSpot, in una nota sul blog ufficiale dell’azienda: "Le aspettative dei clienti stanno cambiando e le aziende hanno adesso l’opportunità di sfruttare l’AI con i clienti su larga scala. HubSpot ha riflettuto molto su questi cambiamenti e si è mossa rapidamente per aiutare i clienti a crescere nell’era dell’intelligenza artificiale)".

Le maggiori novità introdotte con HubSpot AI

Il primo strumento annunciato è l’assistente AI HubSpot. Questo sarà in grado di scrivere e-mail, creare immagini, ma anche trovare nuove idee per il blog aziendale. Il secondo, chiamato AI Agents, verrà lanciato nel 2024 e comprende un set di assistenti virtuali dedicati alle PMI. Questi saranno in grado di automatizzare e migliorare il servizio clienti, grazie all’uso di live chat ed e-mail. Il terzo strumento è AI Insight. Grazie all’analisi predittiva potrà essere utilizzato per migliorare il processo decisionale degli utenti. L’ultimo dei grandi strumenti di HubSpot AI si chiama ChatSpot e sfrutta ChatGPT di OpenAI, combinandolo con i dati dello Smart CRM degli utenti per rispondere alle possibili domande che questi potrebbero avere sui propri clienti o sul proprio business. Nonostante sia ancora in versione beta, ChatSpot conta ad oggi più di 80.000 utenti e 20.000 messaggi.

Oltre a HubSpot AI, l’azienda statunitense ha aggiornato anche HubSpot Sales Hub, il software per monitorare le vendite. Tra le nuove funzionalità, l'azienda ha creato un nuovo spazio di lavoro ottimizzato, con una dashboard unificata per le attività di vendite e aggiunto funzionalità avanzate per la gestione dei lead e report (compresi quelli generati automaticamente). Infine, HubSpot offrirà anche uno strumento per la gestione smart degli affari. Grazie all’intelligenza artificiale predittiva, i clienti potranno infatti prevedere le vendite future con una precisione del 95%. Questa funzione è ancora in beta. Purtroppo, l'azienda statunitense non ha rilasciato ulteriori dettagli sul suo rilascio ufficiale.