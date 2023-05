Hub USB ORICO UNIVERSALE in offerta a 6€ su Amazon

In queste ultime ore Amazon ha lanciato una nuova offerta sull'Hub USB del marchio specializzato ORICO. Il dispositivo, che include quattro porte USB 3.0, può essere sfruttato per qualsiasi tipo di device: MacBook, hard disk esterno, Surface Pro, XPS PS4 e PS5. Oggi lo puoi acquistare a soli 6 euro, grazie a un doppio sconto: 20% sul prezzo consigliato e un coupon pari al 30% di sconto offerto da Amazon. Il colosso di Seattle si occupa inoltre della spedizione, questo significa che i clienti Prime beneficiano della consegna gratuita.

Hub USB ORICO a prezzo regalo su Amazon

L'Hub USB del marchio ORICO ti permette di espandere una porta USB del tuo computer o della tua console preferita in quattro porte USB 3.0. Puoi ad esempio collegare la tastiera, il mouse, una chiavetta USB o un qualunque altro dispositivo che possieda una porta USB A. Grazie a una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, trasferisci i dati a una velocità 10 volte superiore rispetto alla precedente generazione.

In più l'Hub USB supporta anche la funzione OTG, a patto che anche il dispositivo mobile la supporti. Puoi inoltre portarlo comodamente con te in viaggio o in ufficio senza alcun tipo di ingombro grazie alle sue dimensioni extra compatte: 9,8 x 3,4 x 1,2 cm.

Cogli al volo il doppio sconto di Amazon sull'Hub USB di ORICO per pagarlo a soli 6 euro anziché 10,99 euro. L'articolo è spedito da Amazon, dunque se sei abbonato a Prime non paghi nulla nemmeno per le spese di spedizione. In più, se lo ordini entro questa sera hai la possibilità di riceverlo a casa entro la giornata di giovedì.

