Hub USB ORICO in offerta a poco più di 5€ con il coupon Amazon

Il weekend di Amazon inizia con un coupon del 50% sull'acquisto dell'hub USB del marchio ORICO, in grado di espandere una singola porta USB in 4 porte USB 3.0. Puoi collegarci il mouse, la tastiera, una chiavetta USB o qualsiasi altro dispositivo USB, ottenendo un trasferimento dati ad alta velocità (fino a 5 Gbps). Grazie al coupon regalo di Amazon, oggi lo puoi acquistare a 5,49 euro anziché 10,99 euro, che poi è il prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Hub USB ORICO scontato del 50% su Amazon

Il dispositivo di ORICO è progettato per garantire un’eccellente sincronizzazione dei dati, con supporto a una velocità fino a 5 Gbps. Se ad esempio vuoi trasferire un film in alta definizione in streaming, lo puoi fare in una manciata di secondi. C'è anche il supporto alla funzione OTG: per usufruirne, ricordati di impostare lo smartphone in modo tale da attivare la modalità citata qui sopra.

Un altro punto di forza dell'hub USB di ORICO è rappresentato dalle dimensioni estremamente compatte (9,8 x 3,4 x 1,2 cm), che lo rendono il compagno perfetto durante qualsiasi viaggio o in ufficio. Puoi perfino riporlo all'interno di una tasca e dimenticartene dopo pochi secondi talmente sono ridotte le sue misure. Ti farà inoltre piacere sapere che è compatibile con un gran numero di dispositivi: dai PC Windows ai MacBook, dai Surface Pro ai Mac Mini, dagli iMac alle console PS4 e PS5, e così via.

Prima di aggiungere al carrello l'hub USB a 4 porte di ORICO aggiungi un segno di spunta accanto alla voce Applica coupon 50%, così da pagarlo soli 5 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.