Non importa quante porte abbia il tuo computer (desktop o notebook che sia), oggi avere un hub USB-C è assolutamente necessario. Risolve tutti i problemi di connettività incrementando le possibilità di utilizzo degli accessori in tuo possesso. Se ne stai cercando uno, ti segnalo un'offerta particolarmente ghiotta: l'hub USB-C 6-in-1 di ZESKRIS è scontato del 35% su Amazon e lo paghi solo 16,99€. Spedizione compresa.

Risparmia il 35% su questo hub USB-C 6-in-1, un accessorio indispensabile

Ciò che rende davvero interessante questo hub USB-C è il design, compatto e efficiente, e la scocca completamente in metallo per migliorare la dissipazione del calore. La finitura metallica infatti si sposa perfettamente con la livrea dei computer di ultima generazione, MacBook in particolare.

Ma è dal punto di vista puramente pratico che questo dispositivo si distingue. Con una spesa di poco superiore ai 10€ (solo per oggi, grazie ad Amazon), ci si porta a casa un accessorio che ha con sé le seguenti porte:

1x porta USB-C con Power Delivery

1x lettore di card SD

1x lettore di microSD

1x HDMI 4K

2x USB-A 3.0

Perfetto per espandere le porte di qualunque recente PC e Mac, ma anche iPad, console e smart tv. Insomma, è compatibile con tutto e senza driver aggiuntivi. Per completare l'acquisto a poco più di 15€ non inserire codici promozionali o applicare manualmente coupon. Devi semplicemente aggiungere il prodotto al tuo carrello, a tutto il resto ci penserà Amazon.

