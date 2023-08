HUB USB a 7 porte marca D-Link in sconto del 25% su Amazon

Il D-Link DUB-H7 è un hub a 7 porte che consentirà di espandere le capacità del proprio PC, laptop o tablet, e funziona inoltre anche con mouse, tastiere, stampanti, dispositivi di archiviazione e altro ancora. Acquistalo ora su Amazon a soli 20,99€ invece di 27,99€.

Questo hub ti offre la possibilità di trasferire dati in modo efficiente tra diversi dispositivi. Le sette porte USB 2.0 garantiscono una connessione affidabile e veloce per il trasferimento di file, consentendoti di condividere foto, video e documenti in pochi istanti. Le porte USB 2.0 offrono una velocità di trasferimento fino a 480 Mbps, consentendoti di gestire facilmente i tuoi dati.

Inoltre è progettato per adattarsi alle diverse esigenze di connettività. Potrai connetterti facilmente a dispositivi come mouse, tastiere, stampanti, scanner, telefoni cellulari, tablet e altro ancora. Questo hub rende il tuo spazio di lavoro o di intrattenimento più organizzato e funzionale, eliminando la necessità di scollegare e ricollegare continuamente i dispositivi.

Il design compatto e portatile lo rende infatti ideale per l'uso domestico, in ufficio o in viaggio. Basta collegarlo a una porta USB del tuo computer e sarai pronto a utilizzare tutte le porte aggiuntive a disposizione. L'hub è compatibile con sistemi operativi Windows, macOS e Linux. Approfitta ora dello sconto incredibile del 25% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

