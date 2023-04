Se vuoi espandere la connettività del tuo computer (desktop o laptop, non fa alcuna differenza), devi necessariamente acquistare un Hub USB come quello di ORICO. Inserisci il codice ELCEOVAM al momento del check-out per ottenere uno sconto immediato del 50% e, di conseguenza, pagare solo 5,49€. Spedizione inclusa.

L'hub USB di Orico costa meno di 6 euro: ecco perché è un must have

Per quanto lo standard USB-C si stia ritagliando il suo spazio, oggi è ancora fondamentale avere a disposizione almeno una porta USB-A sul proprio computer principale. Gli accessori che sfruttano questa tipologia di connessione infatti non si contano, e non scompariranno nel giro di poco tempo.

Ecco perché l'hub USB di Orico oggi è da prendere al volo. Grazie allo sconto del 50% lo paghi meno di 6 euro e aggiungi al tuo pacchetto di porte altri 4 ingressi USB-A 3.0 ad alta velocità. Ti basta inserire il connettore USB-A dell'hub nella porta USB-A del computer e il gioco è fatto. Nessuna installazione è richiesta, trattandosi di un accessorio plug-and-play.

A proposito della velocità, lo standard 3.0 può arrivare fino a 5 Gbps, ovvero 10 volte più veloce del 2.0. All'occorrenza supporta anche la funzione OTG, quindi puoi utilizzarlo anche con smartphone e tablet compatibili.

Orico, poi, è un brand di assoluta affidabilità. Questo hub integra un chip di sicurezza che protegge i tuoi dispositivi ed è ultra resistente (ha superato i più ferrei test di plug-in).

⚠️ Ti ricordo che per ottenere lo sconto del 50% è assolutamente necessario utilizzare il codice ELCEOVAM. Inseriscilo al momento del check-out prima di completare l'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.