Hub TP-Link 9 in 1 per aumentare le porte del tuo computer in un attimo

Ogni volta che devi usare una periferica o una chiavetta USB sul tuo computer devi togliere qualcosa perché tutte le porte sono occupate? Nessun problema, oggi puoi risolvere con una piccola spesa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l'Hub TP-Link 9 in 1 a soli 33,99 euro, invece che 39,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 15% che ti fa risparmiare su un prezzo già non altissimo in partenza. Soprattutto per quello che puoi ottenere è una grandissima promozione. Con questo piccolo gadget versatile avrai tutto ciò che ti occorre occupando pochissimo spazio.

Hub TP-Link 9 in 1 per avere tutto ciò che vuoi

Quando le porte del tuo computer sono tutte occupate risolvi con l'Hub TP-Link 9 in 1. Ha infatti tantissime opzioni che ti permetteranno di usare qualsiasi cosa. Gode di 3 porte USB dove puoi collegare periferiche come tastiera e mouse, nonché chiavette USB e dongle. E ha una porta USB Type-C per trasferire file in modo più veloce e una porta PD da 100W dove puoi ricaricare o alimentare i dispositivi.

Possiede poi una porta HDMI che supporta la definizione UHD 4K a 60 Hz e potrai quindi collegare un secondo monitor per velocizzare il lavoro o goderti i giochi in un doppio schermo. Ha un'uscita per cavo LAN così che puoi sfruttare la connessione a Internet veloce e stabile. Ed è dotato anche di uno slot per scheda SD e microSD utile se usi una memoria interna nel tuo smartphone, tablet o drone e la vuoi svuotare.

Insomma la soluzione perfetta spendendo molto poco. Perciò non lasciare che scada e il prezzo torni alla normalità Vai subito su Amazon e acquista il tuo Hub TP-Link 9 in 1 a soli 33,99 euro, invece che 39,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.