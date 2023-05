Hub Belkin F4U088vf 4 porte: SCONTO INCREDIBILE per lo sdoppiatore alimentato

Diciamocelo, le porte USB disponibili di default sui vari dispositivi, non sono mai abbastanza, soprattutto se abbiamo bisogno di quelle più all'avanguardia e più veloci come le 3.0. Per questo motivo esistono gli Hub, ovvero sdoppiatori che da 1 porta ne creano diverse: inoltre, per non perdere comunque potenza nella divisione, sono stati creati quelli alimentati tramite alimentatore, che garantiscono le performance massime anche dopo lo sdoppiamento. Questo è anche il caso dell'Hub Belkin F4U088vf a 4 porte di cui vi parliamo oggi.

Se siete alla ricerca di un prodotto simile, sappiate che da oggi su Amazon in offerta lo sdoppiatore Hub Belkin F4U088vf a 4 porte è disponibile a soli 34,99€, con uno sconto del 61% sul costo totale di listino, che è di 89,99€.

Sdoppiatore Hub Belkin F4U088vf 4 porte: veloce e indispensabile

Questo prodotto è di facile utilizzo, dato che è provvisto di plug-and-play e vi basterà collegarlo tramite la sua porta USB al vostro PC, ma vi ricordiamo di collegare l'alimentatore a una presa per avere la prestazione desiderata. Si tratta di porte USB 3.0, ma è compatibile anche con le 2.0.

Si tratta di un prodotto perfetto per i laptop, con 4 porte che potrete sfruttare in tutti i modi richiesti, compatibile anche per ricaricare smartphone, tablet e altro. Nel pacchetto troverete inoltre un cavo da USB-C a micro-b 3.1. Se state cercando il top per quanto riguarda gli sdoppiatori, con l'Hub Belkin F4U088vf 4 porte avete trovato quello che vi serve.

