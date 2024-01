Huawei Watch GT4 al MINIMO STORICO su Amazon (269€) con Freebuds SE in REGALO

Huawei Watch GT 4 è il modello più avanzato della nuova linea GT della serie 4. Si presenta con un ottimo display, una batteria di lunga durata e un monitoraggio della salute e del sonno preciso e completo. Tutti elementi che lo rendono uno dei migliori smartwatch di fascia premium disponibili sul mercato.

Grazie all'ultima offerta a tempo di Amazon, la versione Watch GT 4 di Huawei è acquistabile a soli 269 euro, il prezzo più basso di sempre raggiunto dal dispositivo dell'azienda asiatica. Inclusi nel prezzo anche gli auricolari Freebuds SE 2, leggeri e compatti e con una durata della batteria fino a 40 ore. Ecco il link all'offerta.

Huawei Watch GT 4 torna al prezzo più basso di sempre su Amazon

Watch GT 4 si pone come valida alternativa al Watch 4, mantenendo le funzionalità del modello più prestazionale pur contenendo la spesa.

Il suo principale punto di forza è il display da 1,43 pollici, dotato di tecnologia AMOLED e always on display. La risoluzione è la stessa di quella proposta dai modelli Watch Ultimate e Watch 4 Pro, con il valore PPI perfino più alto.

In particolare, è uno smartwatch consigliato per chi è alla ricerca di un dispositivo indossabile premium, con un occhio attento al monitoraggio della propria salute e del proprio benessere.

Se si ha un budget risicato, è possibile dilazionare la spesa in 5 rate mensili a interessi zero a partire da 53,80 euro al mese. L'opzione è disponibile una volta aggiunto il prodotto al carrello.

Huawei Watch GT 4 è in offerta a 269€ su amazon.it, il prezzo più basso di sempre, con in regalo gli auricolari Freebuds SE di seconda generazione. Venduto e spedito da Amazon, le spese di spedizione sono gratuite per gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.