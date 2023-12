Huawei Watch GT 4 torna al minimo storico su Amazon (anche in 5 rate)

Lo smartwatch Huawei Watch GT 4 da 46mm è in vendita a 249,00€, per effetto di uno sconto pari al 13%. Il modello scontato è proposto nella colorazione nera ed è disponibile anche in 5 rate a interessi zero da 49,80€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Watch GT 4 di Huawei è uno smartwatch dal design raffinato ed elegante, con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e una batteria di lunga durata. In definitiva, uno dei migliori indossabili disponibili oggi sul mercato.

Huawei Watch GT 4 in offerta a soli 249€ su Amazon

Uno dei principali punti di forza del Watch GT 4 è l'autonomia fino a due settimane, che si riduce a 8 giorni con utilizzo tipico. Compatibile con Android e iOS, si avvale di 5 sistemi di posizionamento GNSS dual band, perfetti per tracciare correttamente e in ogni momento i percorsi.

Tra gli elementi di maggior spicco, oltre alle watchface personalizzabili, vi sono l’analisi intelligente delle calorie più la funzione Stay Fit (con watch face dedicata e integrata in HUAWEI Health), in grado di analizzare le calorie bruciate e gestire anche l’apporto calorico.

Questo smartwatch presenta inoltre un monitoraggio avanzato della salute in tempo reale, in grado di segnalare i battiti irregolari e la frequenza cardiaca grazie all’algoritmo HUAWEI TruSeen 5.5+. Molto utile poi la funzione per l’analisi del sonno con TruSleep 3.0. Infine, supporta anche le chiamate via Bluetooth e le risposte rapide a messaggi e chiamate.

Lo smartwatch Huawei Watch GT 4, nella versione da 46mm, è in offerta a 249,00€ sul sito amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con i clienti Prime che beneficiano della consegna gratuita.

