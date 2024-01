HUAWEI WATCH GT 4 + in OMAGGIO Freebuds SE 2 a PREZZO WOW

Se hai deciso di metterti al polso uno smartwatch che abbia tante funzioni e che puoi usare per tutte le tue attività, sono certo che non vuoi perdere questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello HUAWEI WATCH GT 4 a soli 249 euro, invece che 292,90 euro. E in regalo avrai gli auricolari wireless Freebuds SE 2.

Un'offerta davvero molto vantaggiosa che difficilmente può durare tanto tempo. Inoltre questa promozione ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 49,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HUAWEI WATCH GT 4 con le Freebuds SE 2 a un prezzaccio

Questo smartwatch è indubbiamente uno dei migliori in commercio, cono una cassa robusta da 46 mm e una super batteria che dura per ben 2 settimane con una ricarica completa. Ti offre più di 100 profili per fare sport e ha il GPS integrato che traccia in modo preciso i tuoi percorsi. Tiene traccia del tuo stato di salute 24 ore su 24 e puoi rispondere alle chiamate dal polso.

Le cuffiette Bluetooth Freebuds SE 2 hanno un'autonomia pazzesca di ben 9 ore con una singola ricarica e fino a 40 ore con la custodia. Ogni auricolare pesa solo 3,8 grammi e sono comodissimi. La connessione Bluetooth 5.3 garantisce stabilità e affidabilità. Si collegano in un attimo e non hanno latenza. Inoltre sono resistenti all'acqua con certificazione IP54.

Non c'è davvero tempo da perdere perché da un momento all'altro la promozione potrebbe scadere. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH GT 4 a soli 249 euro, invece che 292,90 euro. E in regalo avrai gli auricolari wireless Freebuds SE 2. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.