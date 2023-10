Huawei Watch GT 4 + Freebuds SE 2 in MEGA SCONTO (-49€)

Approfitta subito di questa straordinaria occasione che oggi ti permette di avere un bellissimo smartwatch più degli auricolari eccezionali a un prezzo vantaggiosissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Huawei Watch GT 4 + Freebuds SE 2 a soli 269 euro, invece che 318 euro.

Questa è davvero una promozione straordinaria. In pratica con questo bundle avrai in regalo delle cuffiette wireless bellissime. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 53,80 euro al mese a tasso zero con Cofidis al checkout. Un'occasione da non perdere per nessun motivo al mondo.

Huawei Watch GT 4 + Freebuds SE 2 è l'offerta del giorno

Questo smartwatch si presenta con un bellissimo display AMOLED a colori da 1,43 pollici. Ha una cassa in acciaio inossidabile da 46 mm e un cinturino marrone in pelle molto elegante e comodo. È dotato di sensori precisi per tenere traccia del tuo stato di salute e monitorare il tuo corpo durante le varie attività sportive. È resistente all'acqua fino a 5 ATM e possiede una batteria che può durare per 8 giorni con una ricarica.

Anche le cuffiette wireless sono di ottima qualità. Sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IP54 e offre una connessione Bluetooth rapida e senza latenza. Sono comode e leggere e godono di una mega batteria che dura 40 ore totali e 3 ore con appena 10 minuti di ricarica.

Non ci sono dubbi, questa è un'offerta sicuramente più unica che rara, infatti è a tempo limitato. Quindi fai veloce, vai immediatamente su Amazon e acquista Huawei Watch GT 4 + Freebuds SE 2 a soli 269 euro, invece che 318 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.