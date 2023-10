Huawei Watch GT 4 da 46mm con Freebuds SE 2 a soli 269€ su Amazon

Huawei Watch GT 4 da 46 mm è la versione più lussuosa della nuova linea GT della serie 4 lanciata dal colosso asiatico a settembre in ben 7 varianti. Un ottimo display, un'autonomia tra le migliori del settore e un monitoraggio della salute e del sonno completo lo rendono uno degli indossabili di riferimento quest'anno. Quest'oggi su Amazon è in offerta insieme agli auricolari Freebuds SE 2 a 269 euro invece di 318 euro, che era il prezzo precedente del bundle. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con la consegna gratuita e ultra rapida per gli utenti Prime.

Bundle Huawei Watch GT 4 + Freebuds SE 2 in super offerta a 269 euro su Amazon

Il nuovo Watch GT 4 è un'alternativa più che valida al fratello maggiore Watch 4. Consente di spendere qualcosa in meno mantenendo però lo spirito e le funzionalità della versione più prestazionale.

Il display è ottimo, così come l'autonomia, come ci ha abituati Huawei da diversi anni ormai. Si tratta di uno smartwatch ideale per essere portato sempre al polso e diventare un punto di riferimento essenziale per monitorare la propria attività fisica e i parametri più importanti relativi alla propria salute.

Per quanto riguarda il display, il suo principale punto di forza, sul Watch GT 4 è in tecnologia AMOLED da 1,43 pollici a 326 ppi. La risoluzione è la stessa rispetto a Watch Ultimate e Watch 4 Pro, ma il valore di PPI è più alto perché il display in questo caso è leggermente più piccolo. E c'è anche l'always-on-display.

Cogli al volo il bundle di Amazon per l'acquisto del nuovo Huawei Watch GT 4 insieme agli auricolari Freebuds SE 2 a soli 269 euro.

