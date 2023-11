HUAWEI Watch GT 4 + cuffiette wireless Freebuds SE 2 in REGALO

Ecco una di quelle offerte da "clic più veloce". Prima che tutto svanisca ti faccio presente che si tratta di un'offerta a tempo, per cui devi fare in fretta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il bellissimo HUAWEI Watch GT 4 più le cuffiette wireless Freebuds SE 2 a soli 249 euro, invece che 297,49 euro.

In pratica adesso puoi avere non un semplice sconto ma un regalo vero e proprio. Infatti con questo ribasso del 16% risparmi più di 48 euro e quindi le cuffiette Bluetooth ti vengono gratis. Ma non è tutto, se preferisci, e sei un cliente Prime, hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 49,90 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

HUAWEI Watch GT 4 e Freebuds SE 2 a prezzo invisibile

Penso sia inutile ribadire quanto questa sia un'occasione d'oro da non farsi scappare, quindi andiamo a vedere le caratteristiche di questi due dispositivi fantastici:

Watch GT 4: questo è uno smartwatch spettacolare, con un bellissimo display AMOLED rotondo da 41 mm e un cinturino elegantissimo. Avrai a disposizione tantissimi profili per il fitness e un sensore preciso che tiene traccia delle calorie che bruci, io km che percorri e tanto altro. E puoi anche rispondere alle chiamate direttamente dal polso quando è collegato al tuo smartphone.

Freebuds SE 2: queste sono delle cuffiette Bluetooth di ottima qualità. Offrono un'autonomia di 9 ore con una sola ricarica e 40 ore con la custodia. Sono leggerissime, solo 3,8 grammi, e quindi anche molto comode. Hanno una connessione stabile e senza latenza e sono resistenti all'acqua con certificazione IP54.

Non ci sono molti giri di parole da fare, a una cifra così sono un best buy assoluto. Quindi prima che sia tardi vasi su Amazon e acquista il tuo HUAWEI Watch GT 4 più le cuffiette wireless Freebuds SE 2 a soli 249 euro, invece che 297,49 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.