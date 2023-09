Huawei Watch GT 3: smartwatch in sconto su Amazon!

Lo smartwatch di Huawei il Watch GT3 è attualmente in sconto su Amazon del 20% con un prezzo finale di 199,90 euro al fronte dei 249,00 euro del prezzo di listino, il che vi permetterà di risparmiare ben 50 euro su un prodotto di assoluta qualità garantita dall'esperienza di un brand come Huwaei. In un momento di restart della vita quotidiana, uno smartwatch è tutto ciò che serve per monitorare il proprio fisico e i propri impegni in maniera rapida e comoda!

Huawei Watch GT 3: Amazon applica un interessante sconto!

Lo Smartwatch di Huawei, il Watch GT 3 è un dispositivo di assoluta affidabilità e utilità, soprattutto in una fase, questa di settembre in cui ricominciano gli stress della vita quotidiana e avere un dispositivo in grado di monitorare tutto il nostro organismo e che ci aiuti a tenere e prendere nota dei nostri impegni è un plus assolutamente da non sottovalutare, il tutto ovviamente con un design elegante e bello da vedere. Questo device offre: batteria di lunga durata, con una carica completa, Huawei Watch GT 3 assicura un'autonomia fino a 14 giorni.

Il monitoraggio SpO2 che misura la saturazione dell'ossigeno nel sangue, parametro vitale di fondamentale importanza. Inoltre questo smartwatch vi farà da coach analizzando il vostro storico, Huawei Watch GT 3 è in grado di valutare le vostre capacità motorie e, indipendentemente dal vostro livello, principiante o esperto, creare un piano di allenamento personalizzato e professionale per la corsa quotidiana. Inoltre la tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca è stata aggiornata e include otto fotosensori.

Lo smartwatch di Huawei, il Watch GT 3 è attualmente in sconto su Amazon del 20% per un prezzo finale di 199,90 euro in confronto al prezzo di listino di 249,90. Un'ottima opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.