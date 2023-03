Huawei Watch GT 3 SE: ecco perché è lo smartwatch da AVERE

Di smartwatch ce ne sono un'infinità, ma ovviamente non sono tutti uguali. Quello che ti segnalo oggi è uno fra i migliori che puoi trovare in commercio, e adesso è anche sconto. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Huawei Watch GT 3 SE a soli 159,90 euro, anziché 179,90 euro.

È vero che non siamo di fronte a uno sconto folle, ma tieni presente che è il prezzo più basso di sempre. Benché questo smartwatch non sia uscito ieri è ancora uno dei più apprezzati. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Huawei Watch GT 3 SE a un ottimo prezzo su Amazon

Come ti dicevo, Huawei Watch GT 3 SE è veramente difficile vederlo con degli sconti assurdi, ragion per cui a questo prezzo è un ottimo affare. Potrai goderti una risoluzione altissima nell'ampio display AMOLED da 1,43 pollici. Ha un corpo leggero di soli 35,6 grammi. Lo puoi tenere al polso per tantissimo tempo senza nemmeno sapere di averlo. Inoltre è impermeabile fino a 5 ATM.

Potrai scegliere il design sul tuo schermo o addirittura creare il tuo quadrante personalizzato. Possiede oltre 100 modalità di sport che ti permettono di allenarti ogni giorno in un modo diverso. Mentre svolgi le attività sportive il tuo smartwatch misura il battito del cuore, la distanza percorsa, le calorie bruciate e tanto altro. E ti dà anche dei suggerimenti per migliorare. Infine, parlando di autonomia, lo potrai tenere al polso per 14 giorni con una sola ricarica.

Non perdere tempo perché un'offerta così vantaggiosa sparirà in un attimo. Perciò se non vuoi rischiare di perderla vai adesso su Amazon e acquista il tuo Huawei Watch GT 3 SE a soli 159,90 euro, anziché 179,90 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

