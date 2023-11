Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm ancora al minimo storico su Amazon (ora anche in 5 rate)

Lo smartwatch Huawei Watch GT 3 Pro da 46 mm è una delle occasioni del giorno più interessanti in casa Amazon. Puoi infatti acquistarlo a soli 264,90€, il prezzo più basso di sempre, con la possibilità di pagare in 5 rate a interessi zero da 52,98€ al mese. Ecco il link all'offerta.

Watch GT 3 Pro di Huawei è uno dei migliori smartwatch oggi disponibili sul mercato, nonostante la sua data di uscita risalga alla primavera del 2022. L'eccellente qualità costruttiva, un'autonomia di due settimane e la precisione delle misurazioni sono i suoi principali punti di forza.

Huawei Watch GT 3 Pro al minimo storico su Amazon

Di listino il modello GT 3 Pro da 46 mm con corpo in nanocristalli di ceramica costa 599€, mentre oggi su Amazon è in vendita a meno della metà del prezzo. Ecco perché è tra le offerte migliori del giorno, con il minimo storico confermato dalla Settimana del Black Friday.

In questo smartwatch la qualità costruttiva è a livelli altissimi, grazie ai materiali premium utilizzati da Huawei per il suo nuovo indossabile. Ottimo anche il display OLED da 1,43 pollici, con vetro zaffiro a prova di graffi e regolazione della luminosità automatica.

Convince poi sia sul fronte dell'autonomia, grazie ai 14 giorni di utilizzo, che a livello di precisione della sensoristica, con misurazioni sempre affidabili. In particolare, il sensore di battito cardiaco è forse il più veloce e preciso mai montato su uno smartwatch.

Huawei Watch GT 3 Pro da 46 mm è in offerta a 264,90€ sul sito amazon.it. Sei un utente Prime? Allora per te le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.