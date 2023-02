Huawei Watch Fit in offerta a meno di 50 euro su Amazon (con regalo)

Non è la prima volta che ne parliamo, anche perché tacere di fronte a un dispositivo completo di tutto e dall'eccellente rapporto qualità prezzo sarebbe un clamoroso autogol. Oggi il Huawei Watch Fit torna protagonista delle offerte del giorno di Amazon con una sorpresa: lo sconto del 38% è di per sé già una notizia, ma a questo bisogna aggiungere anche un regalo: l'adattatore originale di Huawei AP52, con il quale è possibile convertire le uscite Micro USB in Type-C nel giro di pochi istanti. Per soli 49,90 euro anziché 79,90 euro è un affare.

L'articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi se sei hai l'abbonamento a Prime puoi beneficiare della spedizione gratuita e della consegna ultrarapida. Se completi l'ordine entro il primo pomeriggio, riceverai infatti il tuo nuovo smartwatch già nella giornata di domani.

Huawei Watch Fit: uno smartwatch capolavoro, oggi risparmi 30 euro

Quando si dice un dispositivo indossabile riuscito. Il Huawei Watch Fit non ha reali punti deboli, ecco perché per il prezzo a cui viene venduto è un best buy assoluto.

A partire dal display AMOLED da 1,64 pollici, con luminosità automatica e sei quadranti always-on. Non mancano poi le funzioni più importanti per la cura del proprio benessere psico-fisico, tra cui il monitoraggio dello stress, della frequenza cardiaca e del sonno.

Anche le 97 modalità di allenamento integrate e il sensore GPS posizionano lo smartwatch di Huawei nelle primissime posizioni tra gli indossabili votati al fitness compresi nella fascia di prezzo tra i 50 e 100 euro. Per non parlare poi della batteria, con un'autonomia fino a 10 giorni, ciliegina finale su uno smartwatch completo di tutto.

Metti nel carrello ora il Huawei Watch Fit con adattatore originale Huawei per risparmiare 30 euro subito sul prezzo consigliato al pubblico.

