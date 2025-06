HUAWEI WATCH FIT 4 ha 100 modalità sportive e 10 giorni di autonomia

Oggi ti segnaliamo un ottima occasione per avere al polso un wearable davvero interessantissimo a un prezzo molto vantaggioso. Stiamo parlando del mitico HUAWEI WATCH FIT 4 che ora su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello a soli 109 euro, invece che 169 euro.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero. Non ci sono errori ma un ribasso del 18% sul prezzo di partenza più un ulteriore sconto di 30 euro al checkout per un risparmio totale di ben 60 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 27,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HUAWEI WATCH FIT 4: elegante, tante funzioni e prezzo Hot

Sono moltissime le caratteristiche che rendono HUAWEI WATCH FIT 4 uno dei migliori smartwatch e oggi a questo prezzo è indubbiamente da prendere al volo. Si presenta con un generoso e ben visibile display AMOLED con cassa in alluminio e vetro in zaffiro e titanio del peso di soli 27 grammi e appena 9,5 mm di spessore.

Sono ben 100 le modalità sportive di cui ti puoi avvalere e che potrai svolgere sia all'aperto che al chiuso. È in grado ovviamente di rilevare con precisione e costantemente l'ossigenazione nel sangue, il battito cardiaco e le fasi del sonno. Potrai scegliere tra tantissimi quadranti e personalizzarli come desideri con immagini e foto. Inoltre gode di una super batteria in grado di durare per 7 giorni di utilizzo tipico.

Non tardare perché naturalmente a un prezzo del genere lo vorranno tutti e l'offerta scadrà presto. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo HUAWEI WATCH FIT 4 a soli 109 euro, invece che 169 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.