HUAWEI Watch Fit 2: smartwatch ECCEZIONALE su Amazon al 34%

Stai cercando un wearable che sia performante senza però spendere un'esagerazione? Allora dai un'occhiata a questa promozione di Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello HUAWEI Watch Fit 2 a soli 99 euro, invece che 149 euro.

Non ci sono errori te lo assicuro. Siamo di fronte a uno sconto del 34% che porta il prezzo al più basso di sempre. Va da sé quindi che dovrai fare in fretta per riuscire ad avvalerti della promozione. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 19,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi.

HUAWEI Watch Fit 2 al minimo storico

Chiaramente il prezzo in questo momento è davvero a terra e quindi questa è già di per se un'ottima ragione per acquistarlo, ma non è l'unica. Vediamo insieme 3 caratteristiche che lo rendono speciale:

Risposta alle chiamate: collegandolo in modalità Bluetooth al tuo smartphone puoi usare il microfono e l'altoparlante incorporato per rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Funzioni: sarebbero davvero troppe da menzionare tutte ma in pratica potrai fare qualsiasi sport, anche in acqua, perché è resistente fino a 50 metri . E monitora il tuo stato di salute costantemente grazie a un sensore preciso.

Design: ha un display AMOLED da 1,74 pollici con bordi sottili e un cinturino resistente e leggero, che non fa sudare il polso.

Queste erano solo 3 delle tantissime caratteristiche che rendono questo wearable uno dei migliori in commercio. Quindi fai presto, vai subito su Amazon e acquista il tuo HUAWEI Watch Fit 2 a soli 99 euro, invece che 149 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

