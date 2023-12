Huawei Watch Fit 2 è uno smartwatch PAZZESCO: SCONTO ASSURDO su Amazon

Huawei è un'azienda rinomata per diversi motivi. Tra elogi e controversie la qualità dei suoi prodotti è fuor dubbio e oggi, su Amazon, il Huwaei Watch Fit 2 è in sconto del 20% per un costo finale di 119€.

Scontone del 20% sul Huwaei Watch Fit 2: approfittane!

Il Huawei Watch Fit 2 è un concentrato di innovazione e funzionalità, compatibile con HarmonyOS 2 o versioni successive, Android 6.0 o versioni successive e iOS 9.0 o versioni successive. Dotato di un display AMOLED da 1,74 pollici con bordi sottili, offre un'esperienza visiva coinvolgente e moderna.

Questo smartwatch non solo ti consente di monitorare la tua salute con funzioni avanzate come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e dei livelli di stress, ma offre anche la comodità di rispondere alle chiamate tramite connessione Bluetooth e importare i tuoi contatti preferiti. Ricevi, accetta o rifiuta le chiamate direttamente dal polso, garantendoti una gestione immediata e senza sforzi delle comunicazioni.

Con promemoria giornalieri per il riposo, il risveglio, l'idratazione e le attività quotidiane, personalizzabili tramite l'app Huawei Health, il Watch Fit 2 diventa un compagno completo per il tuo benessere quotidiano.

L'autonomia del Watch Fit 2 è notevole, con una ricarica completa che assicura fino a 10 giorni di utilizzo tipico o fino a 7 giorni con un utilizzo più intenso. Con soli 5 minuti di ricarica, puoi godere di un giorno intero di utilizzo, offrendoti una flessibilità senza precedenti. Per gli amanti dell'attività fisica, questo smartwatch offre animazioni per il fitness e una guida vocale che assiste nel riscaldamento di 7 tipi di sport diffusi, tra cui corsa, ciclismo e nuoto.

Huawei Watch Fit 2 è uno smartwatch di primissima fascia e oggi, su Amazon, è scontato del 20% e venduto al prezzo totale di 119€.

