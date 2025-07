Huawei sfida Nvidia: presentato CloudMatrix 384, la nuova frontiera dell’AI computing

Il settore dell’intelligenza artificiale continua a essere teatro di una competizione serrata tra i principali attori globali, e l’ultima mossa di Huawei ne è una dimostrazione lampante. Alla World Artificial Intelligence Conference di Shanghai, il colosso tecnologico cinese ha presentato il suo nuovo sistema di calcolo avanzato, il CloudMatrix 384, lanciando una sfida diretta a Nvidia nel campo delle infrastrutture per l’AI.

Questa nuova soluzione si distingue per numeri impressionanti: ben 384 chip AI integrati e una connessione ultra-rapida basata sulla rivoluzionaria Supernode architecture. L’obiettivo dichiarato è quello di superare le prestazioni del già noto GB200 NVL72 di Nvidia, posizionando Huawei come protagonista indiscusso nella corsa globale all’innovazione.

La presentazione del CloudMatrix 384

La presentazione del CloudMatrix 384 ha segnato un momento di svolta non solo per l’azienda, ma per l’intero mercato cinese della tecnologia. Operativo sulla piattaforma cloud proprietaria di Huawei dal mese di giugno, il nuovo sistema rappresenta un significativo passo avanti nella ricerca dell’autonomia tecnologica nazionale.

Il contesto in cui avviene questo lancio è particolarmente strategico: le restrizioni all’export imposte dagli Stati Uniti hanno limitato l’accesso alle tecnologie occidentali più avanzate, costringendo le aziende cinesi a sviluppare soluzioni interne. In questo scenario, Huawei si propone come leader dell’infrastruttura AI in Cina, rafforzando la propria posizione e offrendo una risposta concreta alle sfide imposte dal contesto geopolitico.

Architettura innovativa

Secondo fonti autorevoli come Reuters e SemiAnalysis, il vero punto di forza del CloudMatrix 384 risiede nella sua architettura innovativa. Pur riconoscendo che i singoli chip 910C di Huawei, presi singolarmente, potrebbero risultare meno performanti rispetto ai B200 di Nvidia, l’integrazione di sistema e il design complessivo permettono di colmare questo divario.

L’architettura Supernode garantisce una connessione ultraveloce tra i 384 chip, consentendo al sistema di raggiungere prestazioni competitive, se non addirittura superiori rispetto al GB200 NVL72. Questo risultato evidenzia la capacità di Huawei di sviluppare soluzioni avanzate, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più esigente e in rapida evoluzione.

La reazione del settore

La reazione del settore non si è fatta attendere. L’interesse suscitato dalla presentazione del CloudMatrix 384 è stato tale che lo stesso Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha voluto commentare pubblicamente i progressi compiuti da Huawei.

In un’intervista rilasciata a Bloomberg, Huang ha riconosciuto la rapidità con cui l’azienda cinese sta avanzando nel campo dell’intelligenza artificiale, citando esplicitamente il progetto CloudMatrix come esempio emblematico della nuova fase di competizione tecnologica globale. Queste dichiarazioni confermano come la sfida tra Huawei e Nvidia sia destinata a intensificarsi, con prospettive di ulteriori sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri del settore nei prossimi anni.