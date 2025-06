Huawei Pura 80 Ultra: doppia lente periscopica mai vista prima su uno smartphone, il nuovo top di gamma

La fotografia mobile entra in una nuova era grazie al lancio del Huawei Pura 80 Ultra, uno smartphone innovativo che introduce un sistema di doppia lente periscopica mai visto prima. Questo dispositivo di punta della tecnologia combina un design avanzato e prestazioni di alto livello, ridefinendo gli standard del settore.

Il comparto fotografico di Huawei Pura 80 Ultra

Il Huawei Pura 80 Ultra si distingue per il suo innovativo sistema fotografico, caratterizzato da un unico sensore da 50 MP (1/1.28") abbinato a due lenti periscopiche. Grazie a un prisma rotante, la luce viene direzionata verso una delle due lenti: la prima offre uno zoom ottico 3.7x (83mm), mentre la seconda raggiunge un impressionante 9.4x (212mm). Questa configurazione permette di ottenere immagini ad alta qualità senza ricorrere a zoom digitali o elaborazioni basate sull'intelligenza artificiale.

Quando si utilizza la lente con zoom maggiore, il dispositivo applica una tecnica di pixel binning, riducendo la risoluzione a 12.5 MP e modificando l'apertura da f/2.4 a f/3.6. Questo approccio consente di sfruttare al meglio le capacità del sensore centrale, garantendo immagini nitide e dettagliate anche con ingrandimenti elevati.

Il comparto fotografico è ulteriormente arricchito da una fotocamera principale da 50 MP con un sensore da 1" e apertura variabile (da f/1.6 a f/4.0), oltre a una grandangolare da 40 MP equivalente a un 13mm. Questa configurazione offre una versatilità straordinaria, rendendo il Huawei Pura 80 Ultra una scelta ideale per gli appassionati di fotografia.

Ulteriori specifiche e disponibilità

Oltre alle capacità fotografiche, il dispositivo vanta specifiche tecniche di alto livello: 16 GB di RAM, 1 TB di archiviazione interna, una batteria da 5.700 mAh e un display OLED LTPO da 6.8". Attualmente, il Huawei Pura 80 Ultra è disponibile per il preordine in Cina al prezzo di 9.999 CNY (circa 1.200 euro).

Tuttavia, non sono ancora state comunicate informazioni sulla sua distribuzione in Italia o in altri mercati internazionali. La serie Pura 80 include anche i modelli base, Pro e Pro Plus, che si differenziano principalmente per display, batteria e configurazione delle fotocamere.