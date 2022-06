HUAWEI MateView GT: display 2K e frequenza a 165 HZ ad un prezzo BOMBA su Amazon

IL Monitor MateView GT 27 è segue il successo del MateView GT, che ha attirato molta attenzione dal mondo dei giochi (grazie all'elevata frequenza di aggiornamento, all'ottima riproduzione dei colori e allo schermo con risoluzione 2K) e non solo. Ora in promo sulla piattaforma di Amazon: compralo a 259,00€ invece di 399,90€.

Gli utenti ultimamente richiedono alcune features considerate standard ormai: la frequenza di aggiornamento a 165 Hz nativi e anche il supporto per l'HDR 10, cose che questo monitor ha. Grazie al Display 2K e lo schermo QHD ( con risoluzione da 2560 x 1440) potrai goderti immagini nitide e molto realistiche.

In più, dato che gestisce fino a 16,7 milioni di colori a 8-bit, offre sfumature cromatiche precise e realistiche (questo anche grazie alla gamma di colori DCI-P3 al 90% e una luminosità per i contenuti HD fino a 350 nits). Il contrasto invece è di 4000:1. E come se non bastasse, è presente anche il filtro per l'emissione di luce blu e anti-sfarfallio.

Supporta infine la codifica HDR10, oltre una presa DisplayPort 1.4 e HDMI 2 e viene fornito con una struttura in grado di regolare l'altezza e la possibilità di inclinarsi all'indietro fino a 20 gradi. Il MateView GT 27, come il MateView GT, ha un aspetto molto pulito. Il pannello è sottile, le cornici sono piccole e la finitura nera opaca risulta essere molto elegante.

Non lasciarti scappare lo sconto del 35% su Amazon e acquista questo monitor risparmiando circa 140 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.