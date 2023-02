Huawei Matepad T 10S è disponibile ad un prezzo speciale su Amazon

Anni fa, Huawei ha prodotto una pletora di intriganti tablet di fascia media di grande valore. Tuttavia, a causa della disputa commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina, il Google Play Store non è più incluso nei dispositivi mobili appena rilasciati. Acquistalo su Amazon a soli 159,00€ invece di 229,90€.

Huawei MatePad T10s ha un bel design. Le antenne sono l'unico componente in plastica di uno chassis altrimenti in metallo. Non è sottile come l'iPad (7,85 mm), ma la qualità costruttiva è di gran lunga superiore e la sensazione è quasi quella di un iPad. Circa 450 grammi. Il T10s presenta uno slot per schede microSD, un normale jack per cuffie e un connettore USB Type-C 2.0 sui lati.

La fotocamera primaria da 5 megapixel non offre molti altri dettagli. Purtroppo non sarà possibile scattare ottimi selfie. Con un pannello IPS da 10,1 pollici e una risoluzione Full HD di 1920 x 1200 pixel, Huawei MatePad T10s è un tablet impressionante. In altre parole, il display è eccellente. Questo tablet ha una luminosità inferiore a quella dell'Apple iPad 8, ma i suoi angoli di visione sono significativamente più ampi e il contrasto è più forte. Lo schermo laminato è un tocco di classe.

Huawei modifica automaticamente la risoluzione in base all'attività corrente. Se si desidera utilizzare costantemente la migliore qualità possibile, è necessario disattivare la risoluzione intelligente. Purtroppo, il tablet non supporta Netflix in qualità HD a causa della mancanza di norme DRM. Ad eccezione di Netflix, gli eccellenti altoparlanti del MatePad T10s lo rendono un tablet multimediale molto interessante. Sui lati più corti, abbiamo un altoparlante per ogni lato. Il Samsung Galaxy Tab A7 dispone di quattro altoparlanti, ma la qualità del suono del MatePad è superiore. I bassi sono più profondi e il suono in generale è più soddisfacente. La qualità del suono è eccellente per il prezzo.

Il Huawei MatePad T10s è dotato di una CPU octa-core HiSilicon Kirin 710. È disponibile con 32GB o 64GB di memoria integrata e 2GB o 3GB di RAM. Io possiedo un modello da 32 GB con 2 GB di RAM. I risultati dei benchmark sono soddisfacenti per il prezzo. Il T10s ha ottenuto solo pochi punti in meno rispetto al Galaxy Tab A7, un po' più costoso, nella maggior parte dei benchmark.

