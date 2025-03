HUAWEI MatePad SE 11 con M-Pen lite inclusa al MINIMO STORICO Amazon

Se fai presto oggi puoi accaparrarti un fantastico tablet con un display generoso ma leggero e sottile, con una super batteria e soprattutto a un ottimo prezzo. Dunque non attendere oltre, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HUAWEI MatePad SE 11 + M-Pen lite a soli 189 euro, invece che 199 euro.

È vero che non siamo di fronte a uno sconto da strapparsi i capelli ma è pur sempre il minimo storico Amazon ed è un ottimo prezzo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI MatePad SE 11 ha un rapporto qualità prezzo top

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo di HUAWEI MatePad SE 11 non ha rivali e tra l'altro in questa versione avrai inclusa la M-Pen lite con cui puoi prendere appunti e disegnare. Nonostante il suo generoso display FHD da 11 pollici, pesa solo 475 grammi e ha uno spessore di appena 6,9 mm risultando quindi incredibilmente pratico e maneggevole. E ha la protezione per gli occhi in modo da non affaticare la vista.

Troverai 6 GB di RAM e una memoria interna invece da 128 GB per l'archiviazione. Ha una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP. Gode di una super batteria da 7700 mAh con ricarica rapida e caricatore incluso. Possiede poi 4 altoparlanti per un suono potente e preciso e la tecnologia WiFi per navigare su Internet.

Insomma un tablet chiaramente per chi vuole spendere poco ma con ottime caratteristiche. Sicuramente la migliore soluzione di oggi per il prezzo che lo paghi. Quindi non aspettare che sia tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo HUAWEI MatePad SE 11 + M-Pen lite a soli 189 euro, invece che 199 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

