Huawei Matepad, potete acquistare il tablet ad un prezzo incredibile su Amazon

Huawei ha progettato un tablet da 10,4 pollici di fascia media con una discreta varietà di funzionalità. Il display 2K del tablet Android, l'audio surround da 4 altoparlanti e la Huawei M-Pencil (una penna digitale) sono alla pari con quelli di rivali potenti e dal prezzo simile come l iPad 7 (2019) e il Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Acquistalo ora su Amazon a soli 179,00€ invece di 249,90€.

Il SoC octa-core Huawei Kirin 810 conferisce al tablet una potenza di elaborazione di tutto rispetto. Il MatePad 10.4 può essere acquistato con 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria. Il MatePad 10.4 di Huawei è disponibile in due modelli base, uno con la combinazione da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria e un altro con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria. In ogni caso, l'utente ha la possibilità di aggiungere un modulo LTE per integrare la connettività Wi-Fi.

Il tablet di Huawei è dotato di Android 10, su cui l'azienda ha preinstallato l'interfaccia utente EMUI 10.1. L'EMUI è abbastanza simile al sistema Android stock, quindi il tablet dovrebbe essere intuitivo da usare. A casa delle sanzioni statunitensi. l’attuale linea di smartphone e tablet di Huawei è tagliata fuori dal Google Play Store. Di conseguenza, il MatePad 10.4 non ha accesso al Google Play Store o ad altri prodotti Google come YouTube, Gmail o Maps. Questo è un peccato perché il MatePad 10.4 non può visualizzare video in alta definizione perché non dispone della certificazione Widevine L1 per la gestione dei diritti digitali (DRM) (ad esempio di Netflix).

Con App Gallery, Huawei offre un'alternativa a Google Play. Tuttavia, molte applicazioni popolari di Google non sono ancora disponibili sul mercato. Huawei si sta impegnando per eliminare queste carenze. Per compensare l'assenza di Google Play, la Galleria software e i negozi di app alternativi come APKPure e APKGK sono entrambi ricercabili tramite lo strumento App Petal Search, accessibile dalla barra di ricerca della schermata iniziale. È importante notare che scaricare software da fonti non approvate comporta un rischio per la sicurezza. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

