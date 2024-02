HUAWEI MatePad: il tuo alleato di lavoro e studio oggi COSTA MENO ed è occasione!

Hai presente quando attendi un segno per concederti un regalo super? Eccolo qua, questo è il segno: oggi puoi avere a soli 269€ grazie al 12% di sconto il mitico HUAWEI MatePad 11.5, molto più di un semplice tablet. Un vero e proprio alleato per il tuo studio, il tuo lavoro, il tuo svago e i tuoi momenti di intrattenimento.

Processore performante e display superiore

Con il suo display fluido a 120 Hz, l'HUAWEI MatePad offre un'esperienza visiva ultra-sensuale che incrementa colori e dettagli. Ogni film, video o gioco prende vita con una chiarezza e una fluidità straordinarie, regalandoti un'esperienza visiva senza precedenti.

Il suo processore a 4 nm garantisce prestazioni ultra-veloci e reattive, consentendoti di navigare senza sforzo tra le tue app e i tuoi file preferiti senza mai perdere un colpo. Inoltre, questo tablet è uno spettacolo da vedere e da tenere in mano! Non solo è elegante, ma è anche incredibilmente resistente, pronto a sopportare le sfide della vita quotidiana con grazia e stile.

Dispone di una certificazione TÜV Rheinland Eye Protection, per permetterti lunghe sessioni di utilizzo senza preoccuparti per la salute dei tuoi occhi. L'HUAWEI MatePad 11.5 protegge i tuoi occhi dalla luce blu dannosa, garantendoti un comfort visivo ottimale in ogni momento. Quindi, che aspettare? È ora di entrare nel mondo dell'intrattenimento con HUAWEI MatePad 11.5!

Corri subito su Amazon e metti nel carrello il mitico HUAWEI MatePro approfittando del prezzo occasione di soli 269€ al posto dei canonici 308€ di listino, tutto questo grazie allo sconto del 12% attivato da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.