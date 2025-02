HUAWEI MatePad 11,5″S + M Pencil e tastiera in offerta a 179€ in meno (Amazon)

È da diverse settimane che stai valutando le varie offerte per acquistare un tablet che abbia ottime caratteristiche e non costi un patrimonio? Allora la tua ricerca oggi si può dire conclusa. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HUAWEI MatePad 11,5″S + M Pencil e tastiera a soli 369 euro, invece che 548 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma soltanto uno sconto gigante che, anche se non viene segnalato su Amazon, ti permette di risparmiare 179 euro sul totale. Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale di HUAWEI. E se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI MatePad 11,5″S racchiude potenza e design

Perché dovresti scegliere HUAWEI MatePad 11,5″S? Innanzitutto per il suo rapporto qualità prezzo, che in questo momento diventa davvero uno dei migliori sul mercato. E poi perché è un tablet che racchiude potenza e design ed è perfetto per qualsiasi cosa, dall'ufficio alla scuola. Monta infatti un potente processore Octa-core supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB.

Inoltre incluso nel prezzo troverai la mitica M-Pencil di terza generazione con oltre 10.000 livelli di pressione per prendere appunti e disegnare come su un foglio di carta. E la tastiera magnetica HUAWEI Smart per digitare velocemente come se fossi su un computer. Gode di un bellissimo display da 11,5 pollici con refresh rate da 144 Hz e una risoluzione 2,8K da 2880 x 1920p. E possiede un'ottima batteria che dura tantissimo con la sua capacità da 8800 mAh.

Fai alla svelta perché chiaramente una promozione del genere durerà poco. Quindi prima che scada e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo HUAWEI MatePad 11,5″S + M Pencil e tastiera a soli 369 euro, invece che 548 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.