Huawei Mate Xs 2, è ufficiale il nuovo flagship pieghevole più leggero e sofisticato

Huawei ha annunciato HUAWEI Mate Xs 2, il suo nuovo foldable frutto dei recenti studi dell'azienda nel settore dello sviluppo di smartphone pieghevoli, che tra l'altro eredita il tradizionale design in stile Huawei pieghevole verso l'esterno. Ultra leggero e ultra sottile, il dispositivo adotta il chip Qualcomm Snapdragon 888 della serie flagship, prodotto utilizzando una tecnologia di processo avanzata per prestazioni ancora più efficienti, e sfrutta tutti questi punti di forza per offrire la migliore user experience possibile.

Ecco il HUAWEI Mate Xs 2

Con un peso di soli 255 g e uno spessore di soli 5,4 mm, il telefonino presenta il primo design 3D in fibra di vetro per ottenere una fusione di colori e texture estetiche. La sua superficie ultrapiatta, minimalista e naturale, è dovuta al Falcon Wing Design: il movimento della cerniera e dello schermo è sincronizzato con precisione, grazie al controllo del collegamento a lunghezza fissa. Quando si apre, quindi, lo schermo diventa piatto e liscio come uno specchio, per un'esperienza ancora più coinvolgente. Per quanto riguarda il display, l'utilizzo dell'innovativo schermo composito sviluppato dal colosso cinese per assorbire tutti gli urti e i colpi rende HUAWEI Mate Xs 2 ultra-affidabile.

Per migliorare ulteriormente la qualità per l’utente, Mate Xs 2 è dotato di prodotti di punta del gruppo, come il display pieghevole True-Chroma da 7,8 pollici per offrire contenuti ad alta risoluzione, la batteria Silicon-Based Anod e per una maggiore densità e capacità, la Super Charge HUAWEI da 66W15 che consente una carica del 90% in 30 minuti e lo strato ottico antiriflesso Nano per ridurre i riflessi.

La batteria è da 4600mAh e gode di un sistema di raffreddamento a liquido al grafene che migliora ulteriormente le prestazioni di dissipazione del calore. Per arricchire l'esperienza di intrattenimento audio-video, infine, il device è dotato di suoni stereo ultrasottili e di grande ampiezza che creano un campo sonoro surround. Lo smartphone arriva quindi da oggi in Europa, con disponibilità a partire dal prossimo mese solo in Germania.