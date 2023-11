Huawei Free Buds SE 2 crollano a meno di 39€ su Amazon (minimo storico)

Gli auricolari Huawei Free Buds SE 2 sono in offerta al nuovo minimo storico su Amazon, dove li puoi acquistare a soli 38,99€ invece di 49€, grazie allo sconto del 20%. Ecco il link all'offerta.

Free Buds SE 2 sono tra i migliori auricolari wireless per rapporto qualità prezzo. Presentati nell'estate di quest'anno in Cina, rispetto al modello di prima generazione cambia un po' tutto, a partire dal design in stile AirPods e la nuova custodia, molto simile a quella degli auricolare Apple.

Huawei Free Buds SE 2 in sconto del 20% su Amazon

I nuovi Free Buds SE 2 di Huawei sono un paio di auricolari compatti e leggeri (pensano appena 3,8g l'uno), dunque garantiscono un comfort di gran lunga superiore alla media se si prendono come riferimento gli auricolari presenti nella stessa fascia di prezzo.

Un altro loro punto di forza è l'autonomia fino a 40 ore con la custodia di ricarica. E se la durata complessiva di riproduzione è già ottima, il nuovo modello di Huawei stupisce anche sul fronte della ricarica rapida, dal momento che con appena 10 minuti si ottengono fino a 3 ore di musica ininterrotta.

Come ultima chicca segnaliamo la certificazione IP54: questo significa che sono un paio di auricolari resistenti a polvere e schizzi d'acqua, quindi si possono benissimo usare al mare o durante un'attività fisica all'aperto.

Huawei Free Buds SE 2 sono in offerta a 38,99€ sul sito amazon.it: l'articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli abbonati Prime.

