HUAWEI Band 8 a PREZZO SHOCK solo su Amazon (49€)

Se fai veloce oggi puoi metterti al polso una delle migliori smart band in commercio a un prezzo assolutamente vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e aggiungi al tuo carrello HUAWEI Band 8 a soli 49,90 euro, invece che 59,90 euro.

Grazie allo sconto del 17% puoi risparmiare e soprattutto mettere le mani su un dispositivo eccezionale che ha pochissimi rivali. Tieni presente che questo è il prezzo più basso di sempre per cui se non fai in fretta rischi di perdere l'offerta.

HUAWEI Band 8: tutto quello che desideri è al tuo polso

Partiamo dalla comodità. Questa smart band è ultra leggera e sottile, infatti pesa solo 14 grammi è ha uno spessore di appena 8,99 mm. Il cinturino in silicone è robusto e non fa sudare il polso nemmeno dopo averlo indossato per tutto il giorno. Ha un fantastico e generoso display AMOLED da 1,47 pollici perfettamente visibile anche alla luce del sole.

Potrai scegliere tra le 100 modalità di allenamento e tenere traccia di ogni piccolo cambiamento nel tuo corpo. Dal battito cardiaco all'ossigeno nel sangue, la pressione, il sonno, le calorie bruciate e molto altro. Puoi visualizzare le notifiche sul display e rispondere in modo veloce ai messaggi. Inoltre, una menzione doverosa alla batteria che è in grado di durare per 2 settimane con una singola ricarica.

Se vuoi metterti al polso la migliore smart band senza spendere un'esagerazione allora non perdere questa occasione. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo HUAWEI Band 8 a soli 49,90 euro, invece che 59,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.