HUAWEI Band 8 con 100 MODALITA' di allenamento a MENO DI 40 EURO

HUAWEI Band 8: specifiche tecniche e funzionalità

Il HUAWEI Band 8 presenta un display AMOLED senza bordi e un design che trasmette eleganza. È leggerissimo quando indossato al polso ed è compatibile sia con Android che con iOS.

Il sistema TruSleep 3 tiene traccia di ogni secondo di sonno, fornendo anche gli strumenti e i suggerimenti necessari per dormire sonni tranquilli ogni notte. Ha più di 10.000 quadranti ed è possibile anche impostare un display sempre attivo (AOD) per una sguardo veloce o un quadrante personalizzato in base al colore di ciò che indossi.

La ricarica totale si ottiene in circa 45 minuti, il 30% più veloce rispetto al modello precedente, mentre ha 2 giorni interi di autonomia con una ricarica rapida di soli 5 minuti. Una volta caricato completamente, il band può essere utilizzato fino a 14 giorni, o 9 giorni in caso di impiego in condizioni normali.

Questo gioiellino è un ottimo compagno di allenamento: puoi scegliere tra 100 modalità di allenamento, in più è in grado di riconoscere se stai correndo o camminando, rileva i quattro principali stili di nuoto e garantisce il monitoraggio della frequenza cardiaca durante l'allenamento in vasca.

