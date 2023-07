HUAWEI Band 8 al suo MINIMO STORICO, solo 49€

Hai deciso di acquistare una smart band e stavi aspettando l'offerta giusta in questi giorni di Prime Day 2023? Allora il giorno arrivato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HUAWEI Band 8 a soli 49,90 euro, anziché 59,90 euro. Come ti dicevo è un'offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Goditi questo sconto del 22% che ti permette di avere un notevole risparmio e soprattutto una smart band eccellente al prezzo più basso di sempre. Potrai monitorare in tempo reale il tuo stato di salute e svolgere tantissime attività sportive e ricevere notifiche che puoi leggere direttamente dal tuo polso.

HUAWEI Band 8: l'eccellenza a un prezzo conveniente

Band 8 è sicuramente uno dei migliori wearable per il fitness che puoi trovare in commercio e ora anche a un ottimo prezzo. Si presenta con un bellissimo e ampio display AMOLED senza bordi molto sensibile da 1,47 pollici. Ha un cinturino comodissimo, un peso di appena 14 grammi e uno spessore di soli 8,99 mm. Non lo sentirai nemmeno al polso e lo potrai usare anche mentre dormi.

Potrai scegliere tra 100 modalità di allenamento e, mentre svolgi, la tua smart band continua a rilevare in modo costante in tempo reale i dati relativi al tuo corpo. Potrai personalizzare il tuo display scegliendo tra tantissimi quadranti disponibili, e può ricevere le notifiche di messaggi, email, chiamate e tanto altro. Infine parlando di autonomia, ha una super batteria in grado di durare per due settimane con una sola ricarica.

Davvero un'offerta d'oro. Questo è un treno che sta passando veloce e se non vuoi perderlo dovrai esserlo anche tu. Quindi dirigiti subito su Amazon e acquista il tuo HUAWEI Band 8 a soli 49,90 euro, anziché 59,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.