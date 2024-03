HUAWEI Band 8 a MENO DI 40 EURO: l'affare è IRRIPETIBILE

Ti presentiamo il tuo compagno di allenamenti ideale ad un prezzo mai visto prima! Parliamo della HUAWEI Band 8, oggi disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittane il prima possibile, un'occasione del genere è irripetibile!

HUAWEI Band 8: funzionalità e modalità di utilizzo

HUAWEI Band 8 presenta un display AMOLED senza bordi e un design che trasmette eleganza così riesci a malapena a sentirlo al polso.

È compatibile sia con Android che con iOS, basterà scaricare l'app HUAWEI Health sul tuo smartphone. In più, potrai scegliere tra oltre 10.000 quadranti, impostare un display sempre attivo (AOD) per una sguardo veloce o crea un quadrante personalizzato dalla foto del tuo vestito.

L'autonomia della smart band è elevatissima: hai 2 giorni interi di autonomia con una ricarica rapida di soli 5 minuti e, una volta caricato completamente, può essere utilizzato fino a 14 giorni, o 9 giorni in caso di impiego in condizioni normali.

Il dispositivo è perfetto per accompagnarti nell'attività fisica: puoi scegliere tra 100 modalità di allenamento ed in più il band è in grado di riconoscere se stai correndo o camminando, rileva i quattro principali stili di nuoto e garantisce il monitoraggio della frequenza cardiaca durante l'allenamento in vasca.

Anche la salute sarà sempre sotto controllo: TruSeen 5 supporta il monitoraggio continuo della SpO2 e della frequenza cardiaca; la tecnologia TruRelax rende facile prendersela comoda, con esercizi di respirazione antistress; l'aggiornato algoritmo AI monitora tutto il giorno la frequenza cardiaca e ti avverte subito se c'è un'anomalia.

Oggi HUAWEI Band 8 è disponibile su Amazon a soli 39 euro con uno sconto del 13%. Ad un prezzo così non si era mai visto, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.