Huawei Band 7 ultra sottile ad un prezzo pauroso su Amazon

Sebbene non manchino gli smartwatch sul mercato, non tutti possono permettersi modelli di fascia alta come il Google Pixel Watch, l'Apple Watch Series 8 o il Samsung Galaxy Watch 5. HUAWEI salva la situazione per questi acquirenti, poiché l'azienda vende uno smartwatch/fitness band per tutte le tasche. Il Band 7 di HUAWEI appare come qualsiasi altro fitness tracker quando lo si estrae dalla scatola. Le cornici quasi invisibili intorno al display si adattano alla forma rettangolare del dispositivo. Grazie a un mix di miglioramenti software (che utilizzano un tema nero) e di riduzione fisica delle dimensioni delle cornici, HUAWEI ha fatto un ottimo lavoro per nasconderle. Acquistalo su Amazon a soli 49,90€ invece di 59,90€.

Il display del Band è protetto dall'involucro in fibra polimerica, che ha un aspetto metallico. Il telaio è composto da plastica, ma sembra e sembra abbastanza robusto. L'unico pulsante del Band è posizionato sul lato destro e i sensori sono nascosti dietro lo schermo. Il Band è ultrasottile, con una larghezza di soli 9,99 mm, ed è resistente all'acqua fino a una profondità di 5 ATM.

Lo schermo AMOLED da 1,47 pollici di HUAWEI Band 7 ha una risoluzione di 194 x 368 pixel e una densità di pixel di 282 PPI. Lo schermo può raggiungere una luminosità massima di 450 nits, che lo rende facilmente visibile anche in pieno sole. Poiché il vetro si arrotonda delicatamente sui lati, non ci sono spigoli contro cui sbattere e la sensazione generale è più raffinata.

Nonostante le dimensioni ridotte, lo schermo consente di visualizzare facilmente avvisi e messaggi. Anche se è necessario scorrere un po' per leggere i testi più lunghi, la risoluzione dello schermo è eccellente. La funzione di oscuramento notturno del display del Band 7 è una gradita aggiunta. Se si prevede di dormire con il telefono acceso, si tratta di una funzione utile. La luminosità massima non può essere impostata automaticamente. Approfitta ora dello sconto del 17% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

