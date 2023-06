HUAWEI Band 7 a un OTTIMO PREZZO su Amazon (-17%)

Oggi ho deciso di segnalarti questa offerta davvero ottima che ti permette di mettere al polso uno smartwatch eccezionale a un prezzo estremamente vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello HUAWEI Band 7 a soli 49,90 euro, invece che 59,90 euro.

Approfitta anche tu di questo sconto del 17% e risparmia. Soprattutto ti porti a casa un wearable dalle prestazioni eccellenti, in grado di monitorare il tuo stato di salute. È impermeabile, comodissimo e ha una batteria enorme in grado di durare per tantissimo tempo.

HUAWEI Band 7: smartwatch eccezionale a un prezzo mini

Il design ultra sottile e leggero di HUAWEI Band 7 lo rende perfetto per averlo tutto il giorno al polso, anche mentre dormi. Ha un ampio display AMOLED da 1,47 pollici e un peso di appena 16 grammi. Possiede un cinturino in morbido silicone che non fa sudare il polso. Ha una mega batteria in grado di durare per 2 settimane con una sola ricarica ed è impermeabile fino a 5 ATM.

Puoi goderti le 96 modalità di allenamento come corsa, nuoto, ciclismo e yoga. Mentre svolgi queste attività il tuo smartwatch è in grado di monitorare tantissimi dati del tuo corpo che potrai visualizzare sul display o nell'app. Visualizza anche le notifiche di chiamate e messaggi e rileva costantemente l'ossigeno nel sangue e il battito cardiaco.

Insomma siamo di fronte a un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Per cui non perdere il treno che passa. Vai subito su Amazon e acquista il tuo HUAWEI Band 7 a soli 49,90 euro, invece che 59,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

