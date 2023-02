HUAWEI Band 7: 14 giorni di autonomia e 96 modalità di fitness

Se non ti accontenti di avere al polso un wearable qualunque che ha giusto qualche impostazione extra, allora dai un'occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HUAWEI Band 7 a soli 49,90 euro, invece che 59,90 euro.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto esorbitante, tieni presente che questa smart band è ancora molto richiesta. E il motivo è semplice: ottime performance a un prezzo vantaggioso. Quindi con un ribasso, anche non esagerato, è chiaro che è un ottimo affare. Avrai la possibilità di tenerti in forma e monitorare ogni aspetto del tuo corpo in ogni momento.

HUAWEI Band 7: il wearable che fa tutto

HUAWEI Band 7 ha un design ultra sottile e quindi anche molto leggero e comodo. È dotato di un display AMOLED da 1,47 pollici e pesa solo 16 grammi. Il cinturino è comodo e traspirante, in modo che non ti faccia sudare. Lo schermo è visibile anche alla luce del sole. Ed è compatibile sia per iOS che per Android.

Scegli una delle 96 modalità di allenamento come corsa, ciclismo, nuoto e yoga. Monitora costantemente i dati mentre svolgi queste attività e raggiungi i tuoi obiettivi giornalieri e settimanali. Tiene traccia del battito del cuore e dell'ossigeno del sangue. Ti aiuta con esercizi di respirazione e monitora lo stress. È impermeabile fino a 50 metri di profondità e ha una batteria in grado di durare per 14 giorni con una sola ricarica.

Se stai ancora leggendo sappi che non c'è più tempo per farlo. Piuttosto vai su Amazon e acquista il tuo HUAWEI Band 7 a soli 49,90 euro, invece che 59,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.