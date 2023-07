HP Victus: notebook da gaming con RTX 3050 al 36%

Vuoi acquistare un portatile in cui possano girare i tuoi giochi preferiti senza sacrificare le prestazioni ma non spendendo un capitale? Pensi che non sia possibile trovare un portatile così? Allora dai un'occhiata a questa super offerta che trovi su Amazon. Metti subito nel tuo carrello HP Victus a soli 699,99 euro, invece che 1.099,99 euro. È un'offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Dunque oggi, e ancora per poche ore, puoi beneficiare di uno sconto del 36% circa e risparmiare 400 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È sempre un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime.

HP Victus: prestazioni top a prezzo pop

Se non vuoi spendere un occhio della testa ma comunque avere un notebook che garantisca delle ottime prestazioni allora devi sicuramente acquistare Victus. Possiede il potente processore Intel Core i5 12450H, ben 16 GB di RAM DDR4 e la scheda grafica Nvidia Geforce RTX 3050 da 4GB GDDR6.

Potrai goderti tuoi giochi nel bellissimo display da 15,6 pollici con risoluzione FHD e pannello IPS antiriflesso perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Avrai un tempo di risposta bassissimo e questo farà la differenza durante le azioni più concitate. È già installato Windows 11 Home nell'ottimo e capiente SSD da 512 GB.

Offerta da urlo dunque quella che hai di fronte. Ovviamente è destinata a durare pochissimo, anche perché le offerte Prime finiranno alla mezzanotte di oggi. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo HP Victus a soli 699,99 euro, invece che 1.099,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

